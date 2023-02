BBC a anunţat prezentatorii pentru Eurovision 2023

BBC a anunțat programul complet de prezentare și comentarii Eurovision 2023. Alesha Dixon, Graham Norton, Hannah Waddingham și Julia Sanina, Mel Giedroyc, Rylan, Scott Mills, Claire Sweeney, Sam Quek și Timur Miroshnychenko vor fi gazdele concursului.

Prezentarea Marii Finale va fi făcută de legenda Eurovision Graham Norton, cântăreața ucraineană premiată, Julia Sanina (de la The HARDKISS), Hannah Waddingham, interpretă de teatru muzical, de trei ori nominalizată la premiul Olivier și actriță câștigătoare a premiului Emmy, şi Alesha Dixon, cântăreață, compozitoare, vedetă pop și prezentatoare tv.

Cele două semifinale vor fi prezentate de trio-ul superstarurilor muzicale Julia, Hannah și Alesha.

Hannah Waddingham a câștigat un premiu Emmy pentru rolul ei din Ted Lasso, a fost nominalizată la trei premii Olivier și a jucat în musicaluri din West End și Broadway (Spamalot, The Wizard of Oz, Into The Woods, Kiss Me Kate și Space Family Robinson).

Julia Sanina a fost finalistă la Dancing with the Stars în Ucraina și a fost în juriu la X-Factor Ucraina. În 2016, trupa ei, The HARDKISS, a participat la selecția națională pentru Eurovision Song Contest și s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul general.

Alesha Dixon, fostă componenta a trupei Mis-Teeq, este prezentatoare cu experiență TV BBC - în fruntea Comic Relief și The Greatest dancer, jurata la Strictly Come Dancing și Britain's Got Talent de la ITV.

Graham Norton este o legendă a Concursului Eurovision - comentează pentru Marea Britanie din 2009. Emisiunea sa de la BBC, câștigătoare de premii BAFTA, The Graham Norton Show, îl vede pe Graham discutând în mod regulat cu cele mai mari vedete ale muzicii din lume și cu celebrități de la Hollywood. A câștigat Premiul Special de Recunoaștere la Premiile Naționale de Televiziune.

Jurnalistul ucrainean Timur Miroshnychenko va fi corespondentul Eurovision la Liverpool, apărând pe tot parcursul emisiunilor și oferind informații în direct din cabina de comentarii a Ucrainei din Liverpool Arena. Alături de prezentatorul Sam Quek, el va prezenta Ceremonia de deschidere.

În Marea Finală, Graham Norton și actrița Mel Giedroyc vor sta în cabina de comentator pentru a aduce celor care urmăresc acasă părerile lor unice și experte despre piesele concurente.