Avocata Andrada Ingrid Maran, la „Portret de excelență”: Poezia există în fiecare dintre noi şi poate să facă o bună pereche cu avocatura | VIDEO

TVR Cultural difuzează sâmbătă, 13 ianuarie, de la ora 16.00, dialogul Mihaelei Olaru cu avocata și poeta Andrada Ingrid Maran, în cadrul emisiunii „Portret de excelență”.

„Am fost o fată timidă care a învăţat mersul în viaţă,/ Cocoţată pe pantofii mamei./ Am fost o liceană timidă care se camufla/ În blănurile preţioase ale trecutului,/ În grandoarea unei lumi ce se chinuia/ Să nu moară.” - Andrada Ingrid Maran, „Pantofii mamei”, iunie 2015

„Poezia există în fiecare dintre noi şi poate să facă o bună pereche cu avocatura, pentru că şi sala de judecată este o scenă pe care evoluăm cu toţii atunci când pledăm”, a arătat avocata Andrada Ingrid Maran, la „Portret de excelență”.

A început să scrie versuri în timpul liceului, participând la cenaclul „Săgetatorul”, condus de Tudor Opriş. A publicat versuri în revista „Luceafărul” şi articole în mai multe publicaţii de profil. Are volume de autor care s-au bucurat de aprecierea cititorilor imediat după publicare. Poeziile sale au fost traduse şi se regăsesc peste hotare. Este una dintre cele mai cunoscute poete contemporane şi un avocat de succes.

„M-am născut la Câmpulung Muscel, un oraş minunat de munte, oraşul lui Negru Vodă, pe care-l iubesc şi sunt foarte legată sufleteşte. Am avut o copilărie foarte frumoasă în casa bunicilor mei, care m-au adorat şi educat în stil clasic. Liceul a fost definitoriu pentru mine. Fiind aplecată către scris, mergeam la Cenaclul lui Tudor Opriş, numit „Săgetătorul”, un cenaclu de excelenţă la vremea aceea.

Am avut parte de o formare foarte riguroasă din punctul de vedere al cititului, pentru că, având o mamă cititoare de profesie - cum îi place ei să se numească -, şi eu citeam mult. Mergeam la spectacole, la operă, la teatru, lucru care a făcut să mă dezvolt în acest stil artistic.

Primele poezii le-am scris la 15 ani. Ai mei erau foarte încântaţi că începusem să scriu poezie, apoi m-am dus la Cenaclu şi ăsta a fost un început important pentru mine … dar eu am debutat mai târziu, la 30 de ani”, a arătat Andrada Ingrid Maran, la „Portret de excelență”.

„Poezia nu e numai de stare, ideea e să scrii ceea ce simţi şi să ai şi spontaneitate. În materie de profesie, cred că trebuie să ai vocaţie, nobleţe, diplomaţie, arta oratoriei, pentru că eu asta am învăţat de la mama şi de la minunata sa generaţie, colegii săi excepţionali, dicţia aceea perfectă din sală şi timbrul vocii care trebuie să fie bun”, a mai explicat invitata Mihaelei Olaru.

„Facultatea de Drept a fost o perioadă de bucurie, de descoperire de studiu. Am înţeles că am vocaţia dreptăţii şi a dorinţei de a susţine oamenii în ideea de apărare. Chiar asta am ştiut tot timpul facultăţii că voi face, că voi urma cariera mamei mele, în sensul că doream să devin avocat şi sigur că umbrela protectoare a mamei mele a fost extrem de importantă.

În viaţa unui copil, educaţia culturală este foarte specială, iar eu am avut şansa să o am pe mama şi să vin dintr-o familie de artişti pe filiaţia bunicului meu matern. În familia mea au existat şi actori. Sunt un cumul probabil, dar şi partea genetică e foarte importantă şi talentul cu care te naşti”, a conchis avocata, în dialogul cu Mihaela Olaru.

Moderator: Mihaela Olaru

Producător: Raluca Amzăr