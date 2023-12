Aventurierii artei moderne: Libertad!

Sâmbătă, 30 decembrie, de la ora 19.00, la TVR 1 și TVR+, vă invităm să urmăriți o nouă ediție magică la "Teleenciclopedia". Emisiunea este în reluare pe 31 decembrie, ora 2.00, la TVR 1.

AVENTURIERII ARTEI MODERNE: LIBERTAD! (ep. 5)

La 26 aprilie 1937, ora 16:30, un biplan Heinkel al Legiunii naziste Condor, își lansa bombele asupra micului oraș basc Guernica. După câteva ceasuri de teroare și aproximativ 50 de tone de bombe, circa 300 de civili și-au pierdut viața. Guernica nu prezenta importanță strategică. Franco voise să demoralizeze populația, iar militarii nemți, de la sol și din aer – artizanii masacrului – testaseră noul armament, înainte să declanșeze a doua conflagrație mondială. Brutalul atac a provocat valuri de indignare în toată lumea. Patru zile mai târziu, cotidianul comunist Ce soir, condus de Louis Aragon, a publicat, pe prima pagină, câteva fotografii cutremurătoare. Picasso a văzut imaginile, ... și a regăsit inspirația ... în tragedie ...

RĂZBOIUL CIVIL SPANIOL (ep.5)

Pe 5 noiembrie 1938, Madrid este atacat de bombardiere, iar clădirea Comandamentului Serviciilor de Urgență, unde avea loc un banchet la care ar fi trebuit să participe și jurnalistul Joseph Kessel și fotograful Jean Moral, este distrusă. Imaginile surprinse în zori sunt dramatice. După bombardament, Kessel decide să-și încheie misiunea. Cele 11 articole scrise de el și publicate în Paris Soir, începând cu 27 noiembrie 1938, prezentau o Spanie muribundă și sfârșitul visului ei de a crea o democrație populară veritabilă.

MUZEUL ORSAY (ep. 2)

La trecerea dintre milenii, Parisul organiza Expoziția Universală. Compania feroviară Paris-Orléans, care deținea a doua cea mai lungă rețea din țară, a propus construirea unei gări revoluționare, la doar 700 de metri de intrarea în complex, pe malul stâng al Senei, unde zăceau ruinele fostului Palat Orsay. Însă cum aveau să „înghesuie” inginerii o gară monumentală, inclusiv liniile ferate, pe un teren cu dimensiuni atât de reduse, la 42 de metri de Sena, fără să distrugă nimic împrejur ?! Compania Paris-Orléans a organizat un concurs pentru proiectul noului terminal, câștigător fiind desemnat talentatul Victor Laloux, care căpătase experiență concepând gara din Tours – orașul său natal!

ECOSISTEME: PATAGONIA (ep.4)

În februarie, fiecare an, în Junin de los Andes, la poalele Muntelui Tipiliuke, are loc Festivalul Puestero, simbol al remarcabilei moșteniri culturale a orașului. El poartă numele uneia dintre profesiile vestite în Patagonia, deși nu se predă în nicio instituție. Gauchos transmit dragostea lor pentru muncă urmașilor, de la cele mai fragede vârste. Sărbătoarea, de fapt, o școală în aer liber, devine instrumentul ideal pentru a motiva copiii, care, sub ochii scrutători ai bătrânilor, exersează călărind pe oi, încurajați de versurile și acordurile improvizate la chitară ale unui „payador”. „Probele”, cu siguranță „rustice”, deși par dure, nu sunt periculoase.

Producător: OANA HAŞEGAN

Redactori: Ioana Dimoftache, Viviana Roșca