Augustin Buzura: Dacă nu vom pune accentul pe cultură, vom dispărea

''Dacă nu eşti cult, n-ai cum să-ţi aperi libertatea şi n-ai cum să-ţi gândeşti viitorul’'.

Cel de-al doilea sezon al Magiei Seratelor Muzicale se deschide cu Augustin Buzura (1938 - 2017) – psihiatru, prozator și eseist român, membru titular al Academiei Române şi al Uniunii Scriitorilor, preşedinte al Fundaţiei Culturale Române, recent dispărut dintre noi (august 2017).

I-am fi dorit să revadă acest dialog cu Iosif Sava, nu ca pe un memento în zilele aglomerate de suferinţe, ci ca pe o necesară readucere în actualitate a unor rostiri pline de înţelesuri şi pilduitor exemplu.

’’Spunea Augustin Buzura cu blândeţea şi încrâncenarea rostirii sale de ardelean sadea: ’Dacă nu eşti cult, n-ai cum să-ţi aperi libertatea şi n-ai cum să-ţi gândeşti viitorul’ – este o frază pe care n-am cum s-o trec cu vederea, privind chipul autoritar al unuia dintre cei mai prolifici scriitori români contemporani. ’’Magia Seratelor muzicale’’ ce stă sub carisma lui Iosif Sava este o emisiune la care m-am înrolat pentru simplul motiv că revăd oameni care-mi fac bine, pentru că gândesc sănătos şi altruist destinul colectiv. Sunt cei pentru care noţiunea de patriotism nu este desuetă, deşi cei mai mulţi dintre ei nici nu se mai află printre noi. Dar, prin intermediul ’’Seratelor’’ lui Iosif Sava, pot lua în continuare cuvântul, pot ’’ieşi în stradă’’, acum, mai mult ca niciodată. Pentru că este nevoie de ei nu numai prin înţelepciunea lor venerabilă, prin convingeri şi atitudine, ci şi prin experienţa de-o viaţă de la care generaţiile care-i urmează au ce înţelege, au ce învăţa’’ – spune Ileana Ploscaru Panait, producătorul emisiunii.

- În 1992 aveaţi impresia că ne îndreptăm spre o lume a valorilor şi a competenţelor!

- Nu avem de ales. Ori vom fi, ori vom dispărea. Nu există ieşire. Dacă nu vom pune accentul pe cercetare ştiinţifică, pe materia cenuşie, pe cultură şi pe învăţământ, vom dispărea. Întotdeauna oamenii vor cere una sau alta, dar ce trebuie de făcut este de dezvoltat aceste domenii, pentru că, fără ele, nu avem niciun viitor.

- De ce trăim o aşa criză a învăţământului?

- E o criză a tuturor. Toate lucrurile ţin de competenţa unuia sau altuia. Totul pleacă de la oameni. De la a face curat în jurul tău, la a-ţi asigura un confort spiritual. De aici pleacă totul. E mai uşor să distrugi decât să construieşti. Asta e!

Invitaţi în platoul emisiunii sunt şi elevi şi profesori de la liceele de muzică bucureştene. Simona Mihai, de 17 ani, laureată a Concursului de Canto de la Tokio, şi Maria Răduţu, pianistă, elevă în clasa a VI-a, două nume care iată, acum, după două decenii, s-au impus prin valoarea lor pe marile scene ale lumii. Dovadă că Iosif Sava nu s-a înşelat promovându-le, aşa cum îi era obiceiul.

Prezenţa lor în studio a însemnat pentru publicul telespectator o audiţie specială a ariei Violetei din opera ’’Pirro e Demetrio’’ de Alessandro Scarlatti cu soprana Simona Mihai, considerată astăzi drept una dintre cele mai promiţătoare voci ale tinerei generaţii de solişti români de muzică clasică. Maria Răduţu a interpretat la pian cu mare virtuozitate pagini muzicale din creaţia lui Franz Schubert, Claude Debussy şi a lui Dimitri Kabalevski. Acum ea trăieşte şi lucrează la Viena şi concertează pe scene prestigioase precum Musikverein, Konzerthaus şi Staatsoper din Viena, Sala Gaveau din Paris, Auditorio Nacional din Madrid, în Asia şi America de Nord în concerte susţinute împreună cu Orchestra Simfonică Radio din Viena.

***

Pe 10 octombrie 2017 se împlinesc trei luni de la ’’plecarea’’ lui Augustin Buzura. Joi, 5 octombrie 2017, ora 18.30, la sediul Institutului Cultural Român a avut loc lansarea volumului „Întâlniri cu Augustin Buzura”.

Evenimentul este organizat în onoarea celui care a fost primul președinte al instituţiei pe vremea când aceasta se numea Fundaţia Culturală Română. Odată cu lansarea cărții, au avut loc proiecția filmului documentar „Augustin Buzura - Arta de a birui frica”, în regia lui Radu Dănilă, și concertul Cvartetului Solartis, împreună cu Theodor Andreescu, membru în orchestra EUYO și fondatorul proiectului „Rute Muzicale”.

Ediția de față este alcătuită și îngrijită de Angela Martin care subliniază: „Mesajul umanist al operei lui Augustin Buzura poartă în sine o mare deschidere spre celălalt, generozitate, respect pentru demnitatea umană și dorința stabilizării, prin dialog, a unui climat de pace socială, fără de care democrația nu ar fi posibilă nicăieri în lume. [...] Acum, când el nu mai este printre noi, vom vedea poate mai bine cât de necesară a fost prezența lui în spațiul nostru public: știa să împrietenească oameni, să îi asculte, să îi încurajeze în proiectele lor culturale și de viață. Întreaga sa operă – literară, jurnalistică, instituțională – respiră libertate, autenticitate, spirit critic constructiv și bună credință” .

Apărut sub egida Editurii Institutului Cultural Român, volumul lansat la sediul ICR reunește mărturiile unor personalități din mediul academic și universitar, medici de elită, cercetători, scriitor, artiști, publiciști din țară și străinătate, colaboratori, prieteni și apropiați, care s-au conformat acelei „culturi a întâlnirii”, atât de firesc practicată de scriitorul și gazetarul Augustin Buzura: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, IPS Ioan Robu, George Cristian Maior, Kjell Espmaark, Eugen Simion, Ioan-Aurel Pop, Ion Simuț, George Apostoiu, Horia Alexandrescu, Marian Nazat, Constantin Cubleșan, Monica Săvulescu Voudouri, Jean Askenasy, Bogdan Teodorescu, Crisula Ștefănescu, Vasile Igna, Constantin Stoiciu, Nicolae Bârna, Alfred Bulai, Marius Bojiță, Irina Petraș, Aura Christi etc.

"Am descoperit de curând această emisiune cu Augustin Buzura. Nu o vizionasem la premiera din 1996. Mă aflu încă sub intensa emoţie a dispariţiei recente a celui pe care-l revedeam acum după douăzeci de ani. O prezenţă caldă, cu un umor subtil, cu mult bun simţ, fără a interveni peste partenerul de discuţie, un om greu de scos din matca sa de întrebările nu o dată incomode adresate de Iosif Sava. Era în perioada în care mai avea doi ani de mandat ca preşedinte al Fundaţiei Culturale Române pe care o lansase nu cu mult timp în urmă şi mi-am adus aminte de împrejurările în care l-am cunoscut. Lucram pe vremea aceea la Oficiul Naţional pentru Documentare şi Expoziţii de Artă care organiza expoziţii şi evenimente culturale româneşti atât în ţară cât şi peste hotare. Dl. Buzura a venit la Oficiu să se întâlnească cu Mihai Oroveanu, directorul instituţiei, şi, după o vreme sunt chemată să particip la discuţie urmând să mă ocup de expoziţiile ce aveau să aibă loc la Washington. Parcă-l văd şi acum pe Dl. Buzura: înalt, impunător, cu o privire directă şi vorbă măsurată, cu un program bine stabilit, dar foarte deschis la propuneri. Mi-a plăcut mult şi am colaborat excelent, fără măcar să bănuiesc atunci că peste 20 de ani, la două săptămâni de la dispariţia sa, aveam să-l văd într-o înregistrare din exact acele prime momente în care ne-am cunoscut’’ – mărturiseşte Ileana Ploscaru Panait, producătorul ’’Magiei Seratelor Muzicale Iosif Sava’’ de la TVR 3.

***

„Magia Seratelor Muzicale Iosif Sava’’ este o emisiune ce recuperează memoria unuia dintre cei mai importanţi oameni de cultură români ai secolului XX, muzicologul şi jurnalistul Iosif Sava.

Cu mai bine de două decenii în urmă, Seratele Muzicale TV realizate de Iosif Sava la TVR rivalizau cu emisiunile lui Leonard Bernstein de la televiziunea americană. Astăzi, celebrăm o personalitate culturală inegalabilă şi un brand de onoare al Televiziunii Române: marele muzicolog, realizator al unui număr impresionant de emisiuni radio-TV, desăvârşitul coleg şi prieten, IOSIF SAVA.

***

