Audrey Hepburn şi Peter O'Toole în „Cum să furi un milion”, la Telecinemateca

Marţi, 14 februarie, ora 21.00, la TVR 1 ne delectăm cu o comedie romantică. Alte producţii clasice sau moderne – la TVR 1 şi TVR Cultural.

Multe zvonuri din presa vremii îi dădeau drept iubiţi în timpul filmării producţiei americane „Cum să furi un milion”, dar s-au dovedit a fi false. Actorii Peter O'Toole şi Audrey Hepburn, protagoniştii clasicului HOW TO STEAL A MILLION – SUA, 1966, chiar au devenit buni prieteni, încă de când s-au cunoscut pe platourile de filmare.

Pentru 14 februarie, ora 21.00, TVR 1 ne propune sub genericul „Telecinemateca”, o comedie romantică clasică, în regia lui William Wyler, cu Audrey Hepburn, Peter O'Toole, Charles Boyer.

Charles Bonnet deţine o impresionantă colecţie de obiecte de artă, din care vinde, uneori, câte o piesă altor amatori pasionaţi. Există o singură problemă: toate operele sunt, în realitate, falsuri, realizate cu talent de tatăl lui Bonnet. Una dintre ele, superba statuie Venus a lui Cellini, este împrumutată unui mare muzeu parizian, fără ca Bonnet să ştie că va fi supusă unei expertize. Aşa că fiica lui, Nicole (interpretată de Audrey Hepburn), decide să-şi scoată tatăl din belea şi să fure statuia din muzeu, cu ajutorul unui hoţ profesionist, Simon Dermott (Peter O'Toole).

Pentru o seară romantică, în care vom admira, pe lângă jocul celor doi actori, frumusețea şi eleganța actriței Audrey Hepburn, în superbe ţinute Hubert de Givenchy (designerul preferat al actriţei), ochii albaștri ai lui Peter O'Toole, dar şi chimia dintre cele două personaje, nu rataţi filmul american „Cum să furi un milion”, producţie care întruneşte pe Rotten Tomatoes, site dedicat cinefililor, voturile a 88% dintre cei care l-au urmărit.

Pentru seara de joi, 16 februarie, TVR Cultural vine cu o propunere de neratat: filmul „Berliner”, o producție România 2020, a regizorului Marian Crișan, cunoscut publicului prin scurtmetrajul „Megatron”, recompensat în 2008 cu „Palme d'Or” la Festivalul de Film de la Cannes.

Premiat la Cannes şi cu toate producţiile sale lansate şi recunoscute în festivaluri de categorie A - Locarno, Salonic, San Sebastian şi Tallinn, Marian Crișan consideră că „premiile nu sunt un scop”. Regizor, scenarist şi producător, a debutat ca regizor la TVR în 2007 cu scurtmetrajul „Portret de familie”.

Debutul în lungmetraj și l-a făcut cu filmul „Morgen” (2010), peliculă pentru care a câștigat Premiul Special al Juriului la Festivalul Internațional de la Locarno, precum și Premiul Juriului Ecumenic și Premiul Federației Internaționale a Societăților de Film. Mai mult, „Morgen” a fost propunerea României la premiile Oscar, categoria Film Străin.

Tot de la regizorul Marian Crișan vine și filmul satiră „Berliner”, programat de TVR Cultural joi, 16 februarie, de la ora 22.00. În rolurile principale: Ion Sapdaru, Ovidiu Crișan, Maria Junghietu, Sorin Cociş, majoritatea actori ai Teatrului „Regina Maria” din Oradea.

„Multă lume spune că e comedie, alții că ar fi o dramă, eu cred că e un film de cinema, care are și momente mai comice, e un film așa cum l-am simțit eu, apoi echipa și actorii, nu am vrut să smulgem hohote de râs neapărat. Dar are o parte de comedie, pentru că, atunci când observi oamenii, fără să încerci să editezi, îi lași așa, să fie ei, ceva e și comic în asta”, mărturisea Marian Crișan pentru aarc.ro.

În film, Mocanu, un politician în plină campanie electorală pentru un loc în Parlamentul European, rămâne blocat la Salonta, un orăşel de provincie. El este găzduit în casa lui Viorel, un cetăţean obişnuit, tractorist de meserie. Politicianul îşi va continua campania electorală în micul orăşel, punând la cale un plan cameleonic. Titlul filmului face trimitere de la sintagma „Ich bin ein Berliner“ („Sunt berlinez“), din faimosul discurs anti-comunist al lui John F. Kennedy, ținut în Berlinul de Vest în vara anului 1963.

Sâmbătă seară (18 februarie, ora 21.00), TVR 1 difuzează un film cu două nominalizări la Oscar, Premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol secundar şi alte două nominalizări la Globul de Aur: „Vrăjitoarele din Salem (THE CRUCIBLE – SUA, 1996), regia Nicholas Hytner, cu: Daniel Day-Lewis, Winona Rider, Joan Allen, Paul Scofield.

Filmul este o dramă după piesa cu acelaşi titlu a dramaturgului american Arthur Miller. În 1692, în satul Salem din estul Americii, câteva adolescente se întâlnesc într-o noapte în pădure, pentru a arunca „vrăji de iubire” asupra băieţilor de care sunt îndrăgostite. Doar una dintre ele, Abigail Williams (Winona Ryder), are gânduri mai întunecate: îşi doreşte moartea soţiei fostului ei iubit, John Proctor (Daniel Day-Lewis).

Descoperite de pastorul comunităţii în timpul ceremoniei lor, fetele sunt acuzate de vrăjitorie. În foarte scurt timp, tot satul e cuprins de isterie, oamenii se acuză unii pe alţii şi valul de ură face victime nevinovate.