De 10 ani în slujba culturii românești la Düsseldorf

Un interviu realizat de Sandrino Gavriloaia, jurnalist senior TVR Internațional cu Livia Grama Medilanski, președintele asociației, despre împlinirile, idealurile și speranțele acestei organizații germano-române.

Sandrino Gavriloaia, jurnalist senior TVR Internațional: În ce scop ați înființat această asociație non-profit în urmă cu un deceniu la Düsseldorf?

Livia Grama Medilanski, președintele Asociației Athenäum: Asociația culturală germano-română Athenäum din Düsseldorf a fost înființată la inițiativa unui cerc de intelectuali români și germani, din dorința de a corecta în bine imaginea României.

După cum se știe, România nu era prezentată prea agreabil în mass-media germană și occidentală. Dimpotrivă, erau căutate și intens mediatizate aspectele negative, nocive. Așa încât, considerăm că această dorință a noastră de-a prezenta adevărata valoare a României din punct de vedere cultural, educațional și spiritual a fost firească în abordarea noastră. Și este vorba aici, implicit, de imaginea Germaniei și de vechile noastre legături culturale, umane și istorice.

Noi reprezentăm avuțiile celor două țări, cea în care ne-am născut și cea în care trăim. Aceste bogății, îmbinate în deplină armonie și recunoaștere, reprezintă adevăratul drum al înțelegerii și respectului reciproc.

În plus, credem că Asociația Athenäum are obligația morală de a restabili legăturile dintre orașul Düsseldorf și țara noastră, având în vedere că din incinta Palatului Jaegerhof a plecat spre România, în 1866, principele Karl de Hohenzollern-Sigmaringen. Într-o lungă și înfloritoare domnie de 48 de ani, Regele Carol I a dezvoltat țara și a deschis granițele României spre Europa.

Asociația Athenäum la Peleș

Sandrino Gavriloaia, jurnalist senior TVR Internațional: În ce împrejurări și când anume s-a înființat asociația dvs.?

Livia Grama Medilanski, președintele Asociației Athenäum: Scriptic, Asociația Athenäum – Düsseldorf a luat ființă pe 5 iulie 2010, iar prima noastră întâlnire a fost una literară. În data de 16 iulie ne-am întâlnit câțiva artiști români în Grădina Malkasten și am citit, fiecare, din scrierile sau cărțile noastre. Am lecturat și eu din volumele mele. Dar festivitatea oficială a inaugurării asociației noastre a avut loc pe 7 noiembrie 2010, în Sala de Bal a Muzeului Goethe, instituție găzduită de Palatul Jaegerhof (edificiul istoric de care am pomenit mai sus).

În așteptarea oaspeților la Palatul Jaegerhof

Întâlnirea noastră a fost prezidată de dr. dr. h.c. mult. Volkmar Hansen, pe atunci director al Muzeului Goethe și actualmente președintele onorific al asociației noastre. Cred că vă aduceți aminte de acel moment deoarece ați participat și dvs., iar reportajul realizat și prezentat în două părți, sub genericul „Lumea și noi”, a dus la mediatizarea noastră nu numai în țară, ci și în lume (am primit ecouri pozitive din mai multe țări). De altfel, colaborarea noastră cu TVR Internațional a fost și a rămas una foarte bună și constantă pentru că Televiziunea Română a fost prezentă la cele mai importante evenimente și întâlniri organizate de noi, atât în Germania, cât și în România.

Țin să mulțumesc canalului TVR Internațional care a dovedit că își îndeplinește cu onoare misiunea, aceea de a fi aproape de noi, cei plecați din țară.

Asociația Athenäum se află într-o strânsă colaborare cu Asociația germano-italiană INSIEME, Societatea GOETHE, Asociația Sașilor și Șvabilor din NRW, Biserica ortodoxă română din Germania. De asemenea, colaborăm excelent cu Departamentul de Cultură din Düsseldorf și cu primăria orașului nostru, cu muzee locale (Palatul Jaegerhof, Palatul Benrath, Muzeul Filmului) sau din România (Muzeul Național al Satului, Muzeul Național Cotroceni, Muzeul Național Peleș, Palatul Culturii din Iași). Avem o neprețuită înțelegere și sprijin din partea Casei Regale a României.

Cu ASR MAria în timpul vizitei regale la Palatul Berath

Sandrino Gavriloaia, jurnalist senior TVR Internațional: Proiectele dvs. nu se limitează la spațiul german deoarece ați organizat manifestări și în Franța, Olanda sau România. Am avut prilejul, după încheierea evenimentelor Athenäum, să intervievez români sau străini veniți special din Austria, SUA, Franța, Belgia, Olanda. De ce credeți că au răspuns invitației dvs.?

Livia Grama Medilanski, președintele Asociației Athenäum: Ca să vă răspund la întrebare, dați-mi voie să reproduc câteva cuvinte ale M.S. Regele Mihai I al României, dintr-o scrisoare primită cu ocazia înființării asociației noastre, acum 10 ani: „Sunt mulțumit și mândru că sunt români care, departe de locul unde s-au născut, fac cinste Țării prin activitățile lor și nu-și uită rădăcinile și istoria. Nădăjduiesc că veți perpetua manifestările societății culturale „Athenäum”, contribuind prin aceasta la îmbogățirea patrimoniului spiritual și la deschiderea culturală a Țării noastre către lume”. Asociația noastră este una internațională, așa a fost ea gândită de la bun început, iar țelul nostru a fost și este de a respecta cuvintele Majestății Sale.

Sandrino Gavriloaia, jurnalist senior TVR Internațional: Aș vrea, să amintiți care au fost cele mai „răsunătoare” evenimente organizate de Athenäum de-a lungul anilor.

Livia Grama Medilanski, președintele Asociației Athenäum: Greu de răspuns la această întrebare, deoarece și cele mai puțin „răsunătoare” acțiuni, au avut rolul lor, acela de a pregăti marile noastre evenimente. Îmi dau seama, abia acum, că am organizat foarte multe evenimente. Practic, e dificil să fac o trecere în revistă punctuală și obiectivă, pentru că s-au adunat prea multe în acest deceniu de activitate și aș ocupa mult din spațiul interviului.

Totuși, amintesc, de-a valma, organizarea unor expoziții de pictură, fotografie, sculptură sau etnografie, prezentări de modă, momente poetice și lecturi literare, lansări de carte, spectacole de balet și folclorice, expoziții gastronomice și de produse tradiționale românești, degustări de vinuri și palinci, demonstrații ale meșterilor de artă populară, proiecții de filme, recitaluri de operă și muzică de cameră, vizite la muzee, conferințe pe teme de istorie, artă, etnologie, cultură.

Muzica a fost o constantă pentru că ne-a însoțit permanent prin colaboratorii noștri de suflet: „Incanto Quartetto” din Timișoara, formația „Trei parale”, corul reunit din Neuss și Düsseldorf, organiștii Fernanda Romila și Dan Racoveanu, Camerata Regală. Participarea noastră, ca spectatori, la Festivalul „George Enescu” a constituit un punct de mare atracție în programele Asociației Athenäum.

Ar mai fi și proiectul intitulat, după generoasa dvs. idee, „Pe urmele istoriei”, ajuns la a VI-a ediție a călătoriilor culturale organizate în România.

De mai multe ori am celebrat Ziua Națională a țării noastre la Düsseldorf. Am avut concerte de colinde românești și internaționale.

„A fost odată ...” pe urmele Reginei și poetei Elisabeta Carmen Sylva în Germania

Firul întregii noastre activități s-a împletit în jurul unei anumite perioade istorice, onorând locul de unde Principele Carol a pornit spre țară, așa că programele noastre s-au numit: „A fost odată...”, eveniment organizat pe urmele reginei și poetei Elisabeta-Carmen Sylva în Germania, „100 de ani de la moartea Regelui Carol I al României” sau „150 de ani de la întemeierea dinastiei române”, manifestare la care am fost onorați de prezența ASR Principele Radu și a reprezentanților Guvernului României. De asemenea, țin să amintesc acțiunile care au marcat aniversări importante: „50 de ani de la reluarea relațiilor diplomatice dintre Germania și România” sau „100 de ani de la formarea statului modern român”. Acest din urmă eveniment, dedicat aniversării Marii Uniri din 1918 și a creării României Mari, s-a desfășurat pe parcursul a 3 zile și a fost sărbătorit așa cum se cuvine, românește, prin concertul corului german dirijat de Guido Harzen, care a interpretat (în limba română!) muzică corală românească, expoziția „Un veac de frumusețe românească” (reunind costume, covoare, obiecte de port și fotografii din colecțiile Muzeului Satului, curator fiind Paula Popoiu, directorul instituției) și prezența ASR Principesa Maria a României, care a avut ocazia să pășească pe urmele strămoșilor săi regali la Palatele Benrath și Jaegerhof.

O „Seară a sașilor” a încheiat sărbătoarea centenarului României moderne prin lecturile scriitorilor Ruxandra Hurezeanu și Hans Bergel (emoționantă evocarea Reginei Maria în proza „Menuetul reginei”), concertul de vechi cântece transilvane și dansurile săsești ale celor care locuiesc astăzi în Wuppertal și Wiehl.

Desigur, ar mai fi de adăugat pleiada celor care au participat la proiectele noastre ca oaspeți de onoare: prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, dr. Lazăr Comănescu, fost ambasador al României în Germania și Ministru de Externe, Iulia Scântei, senator de Iași, Ovidiu Ganț, reprezentant al minorității germane în Parlamentul României, Adrian Cioroianu, ambasadorul României la UNESCO, Emil Hurezeanu, actualul ambasador al nostru la Berlin, prof. univ. dr. Vasile Dâncu, Lilian Zamfiroiu și Radu Boroianu, președinți ai ICR, Dragoș Anastasiu, președintele Camerei de Comerț româno-germane, Mihai Chirica, primarul orașului Iași (cu care, sperăm, să ne înfrățim, ca municipalități) și mulți, mulți alții pe care nu-mi mai permit să-i amintesc din cauza spațiului.

Sper, în ciuda pandemiei, să avem ocazia să ne reîntâlnim, dar în fața camerelor de filmat, pentru că mai am multe de spus. Și de organizat...

***

Interviu realizat de: Sandrino Gavriloaia

Foto credit: Sandrino Gavriloaia.