Armele viitorului, avioanele F35, filmate exclusiv de o echipă TVR

Reporterul special TVR Adelin Petrişor şi operatorul Romeo Stancu au filmat, în exclusivitate pentru Televiziunea Română, cel mai scump avion al momentului, într-o bază a puşcaşilor marini din SUA. Îl vedem în „Telejurnalele” TVR 1 de la ora 20.00, începând de marţi, 25 aprilie.

Echipa Ştirilor TVR a avut acces, în premieră, la cel mai avansat şi mai scump avion al momentului, F35. Aparatul a fost deja achiziţionat de câteva dintre ţările cu putere financiară mare, România intenţionând să cumpere performantul avion prin anul 2025. Reporterul special Adelin Petrişor şi operatorul Romeo Stancu au format prima echipă a unei televiziuni dintr-o ţară care nu a cumparat încă acest avion, care a avut acces la aparat, chiar în baza puşcaşilor marini din Yuma, Arizona. TVR 1 va prezenta imaginile într-o serie de trei reportaje, difuzate în cadrul Telejurnalului de la ora 20.00, începând de marţi, 25 aprilie. Seria „Armele viitorului, avioanele F35” se va încheia cu un reportaj mai amplu, difuzat săptămâna viitoare, într-o Ediţie specială.

„A fost o filmare foarte interesantă, deşi am avut multe restricţii. Multe date legate de aparat sunt secrete şi nu am avut voie sa filmăm frontal aparatul, să luăm cadre strânse cu motorul, cabina sau casca pilotului, care costă „doar" jumătate de milion de dolari... Cred că reportajele vor fi de interes pentru telespectatori. Oamenii vor putea vedea, de exemplu, cum reuşesc piloţii de F35 să vadă ce se întâmplă sub ei, prin podeaua cabinei", dezvăluie Adelin Petrişor.

Adelin Petrişor a realizat, de-a lungul timpului, şi alte materiale în exclusivitate pentru Televiziunea Română, precum interviurile cu şeicul Omar Bakri, radical sunnit cu legături cu Al Qaeda, cu preşedintele palestinian Yasser Arafat, cu generalul Michael Hayden, fost şef al NSA şi CIA, cu Shin Dong-hyuk, „Martorul nr. 1” privind regimul de la Phenian - singurul nord-coreean născut şi evadat din lagărul de detenţie, dar şi reportaje unicat din zonele de conflict din întreaga lume.