Autorul romanului catehetic realist „Apocalipsa. Why not”, invitat la „Spirit și credință"

Scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă este invitatul preotului prof. dr. Ovidiu Bârsan, într-o ediție specială a emisiunii „Spirit și credință”. La TVR 3, vineri, 29 decembrie, de la ora 07:00; la TVR Târgu Mureș, în două părți, duminică, 24, respectiv 31 decembrie, de la ora 18:00.

Limpeziri și asumări de dragul lui Dumnezeu. Why not?!

Un verset din Evanghelia după Matei spune: „Căci, acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor.” Din 2018, evenimentele cultural-duhovnicești organizate cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, de către Protopopiatul Ortodox Reghin, prin Centrul Cultural-Catehetic și Pastoral „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”, coordonat de părintele Sergiu Andone și cu sprijinul primăriilor de pe Valea Mureșului Superior, adună laolaltă oameni de cultură, ierarhi, preoți profesori, credincioși, autorități locale și județene, oameni ai locului și din împrejurimi.

La una dintre întâlnirile de suflet din cadrul programului Centrului Cultural-Catehetic și Pastoral „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” a fost prezent scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă, personalitate marcantă, dar discretă în spațiul cultural-duhovnicesc.

Constantin Ciomâzgă a studiat regia de teatru și film și a fost unul dintre jurnaliștii marcanți ai României postrevoluționare; a fost director de radio; în 1990 a realizat primul format de emisiune talk-show din România; a fost președinte al Asociației Jurnaliștilor Europeni - filiala România, recompensat cu câteva premii de specialitate. A fost profesor la Facultatea de Jurnalism București, iar în 2001 a realizat primul Curs de Psihologie Creștin Ortodoxă.

În 2002 se retrage din viața publică în chiliile unor mănăstiri și începe elaborarea primului său roman, „Lucrarea” apărut în 2004 și devenit curând best seller. Urmează „Se întorc morții acasă” în 2014, iar acum, „Apocalipsa. Why not”, al treilea roman al scriitorului Cornel Constantin Ciomâzgă, lansat de curând și care complează astfel galeria noului gen literar consacrat de acesta, romanul catehetic realist. „Apocalipsa. Why not”, spune autorul, „este despre renaștere, despre reînnoire, despre viață, despre cea mai mare dezvăluire a ultimilor 2000 de ani.”

Scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă este și invitatul unei ediții speciale a emisiunii „Spirit și credință” într-o întâlnire cordială cu preotul profesor doctor Ovidiu Bârsan.

Discuția din platoul TVR Târgu Mureș aduce în atenția noastră cea mai recentă apariție editorială a scriitorului Cornel Constantin Ciomâzgă, „Apocalipsa. Why not”, dar și persoana unui om care și-a limpezit și asumat o relație vie și personală cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, un pariu fără risc.

Emisiunea este difuzată la TVR 3, vineri, 29 decembrie, de la ora 07:00.

La TVR Târgu Mureș, interviul se difuzează în două părți, duminică, 24, respectiv 31 decembrie, de la ora 18:00.

Moderator/ prezentator: Preot profesor doctor Ovidiu Bârsan

Producător: Petronela Moraru