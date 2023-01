ANA MARIA GHIUR

Prezintă emisiunea “Un doctor pentru dumneavoastră”, pe TVR Internaţional. Născută la Bucureşti într-o familie de medici, tata chirurg şi mama anestezist, Ana Maria s-a îndrăgostit din copilărie de fascinanta lume a teatrului. Este absolventă a Facultăţii de Teatru, Universitatea Hyperion, clasa prof. Virgil Ogăşanu.

În octombrie 2014, a început să prezinte emisiunea “Un doctor pentru dumneavoastră”, pe TVR Internaţional.

Născută la Bucureşti într-o familie de medici, tata chirurg şi mama anestezist, Ana Maria s-a îndrăgostit din copilărie de fascinanta lume a teatrului. Îşi aminteşte şi acum că încerca să pună prin casă tot felul de scenete, furându-i mamei hainele şi pantofii. Încă din clasa a şasea, începe studiul teoriei muzicale, solfegii şi pian cu profesor Maria Donose, dar şi canto clasic cu sopranele Liliana Dumitrache şi Marina Mirea, ceea ce i-a deschis orizonturi noi, îndreptând-o spre lumea artistică.

Este absolventă a Facultăţii de Teatru, Universitatea Hyperion, clasa prof. Virgil Ogăşanu. Actriţă fiind, a fost aleasă de marele actor Ion Lucian să joace dublu-rol într-un proiect al Teatrului Excelsior, piesa “Snoave cu măşti”, compusă şi regizată de maestru.

A urmat cursuri de mişcare scenică şi respectiv dicţie sub îndrumarea profesorilor Adela Mărculescu şi Ilie Ciurescu. “Trebuie să mulţumesc mentorilor mei, tuturor celor care au contribuit la formarea mea, ceas de ceas, zi de zi, an de an. De la fiecare am învăţat enorm. Şi fiecare mi-a dăruit tot ce avea mai bun”, spune cu mândrie și respect, Ana.

Timp de 8 ani, Ana Maria Ghiur a redactat şi prezentat ştiri la Radio România Antena Satelor, producând şi emisiuni precum “Satul românesc - sat European”, “De Crăciun, în Europa” sau “Vrem să ştii!”. Nu poate fi uitată nici experienţa de doi ani în TVRM, actual TVH, în care a realizat săptămânal, emisiunea “Femeia, adevăr şi poveste”. În 2011, se alătură echipei de la “Jurnal Cultural” - TVR Cultural, fiind deopotrivă reporter şi redactor al ştirilor de zi cu zi.

Ana Maria Ghiur este prezentatorul mai multor spectacole.

Anul 2013 este decisiv în cariera de televiziune. Întâlnirea cu echipa de la emisiunile “Interes general” şi “Investiţi în România!”, în special cu realizatorul Sorin Burtea şi producătorul Cristina Leorenţ, îi dau prilejul să se afirme şi să-şi recapete încrederea în experienţa şi profesionalismul dobândite de-a lungul anilor.

Interviul cu maestrul Eugen Doga, marele compozitor transnistrean, realizat în studiourile TVR, reprezintă întâlnirea sa de suflet.

Ana Maria Ghiur se conduce după crezul “Aş fi mai fericită dacă aş întâlni, măcar săptămânal, un om bun, încă nedeteriorat de minciună, răutate şi falsitate”.