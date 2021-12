ERT: Amanda Tenfjord reprezintă Grecia la Eurovision 2022

Tânăra de 24 de ani s-a născut în Grecia dar s-a mutat cu familia în Norvegia, stabilindu-se în Tenfjord (inspirația pentru numele ei de scenă).

Primul ei album, First Impression, a primit recenzii excelente în presa muzicală, iar piesa Then I Fell In Love, de pe albumul doi, a rămas în Top 10 oficial al Norvegiei timp de peste 20 de săptămâni. În 2020, Netflix a inclus melodia Amandei - Troubled Water - în serialul TV Spinning Out.

Pe lângă călătoria ei artistică, Amanda studiază medicina și își face rezidențiatul într-un spital destinat pacienților infectați cu SARS-COV-2.

Piesa pe care Amanda o va cânta la Torino va fi dezvăluită la o dată ulterioară (dintr-un total de patruzeci de melodii care au fost luate în considerare).

Grecia participă regulat la Eurovision (din 1974) și este una dintre puținele țări care nu a terminat niciodată ultima într-o mare finală. În 2005, Helena Paparizou a căștigat spectacolul la Kiev cu My Number One, ducând concursul în Grecia pentru prima dată. În 2020, Ștefania a interpretat Last Dance la Rotterdam, asigurându-și un respectabil loc 10.

sursa foto: ERT