„Am dirijat Semnalul de deschidere scris de Sile Dinicu pentru Cerbul de Aur”

Tată și fiu pe scena Cerbului de Aur, muzicienii Ionel și Andrei Tudor rememorează momentele emoționante care îi leagă de acest festival.

„Urmăream mereu cu mare plăcere, cu întreaga familie, această sărbătoare a muzicii, Cerbul de Aur. Ne uitam la Maestrul Sile Dinicu, ne uitam la interpreții care veneau „de afară”, interpreți care au urcat pentru prima dată pe scena Cerbului de Aur, iar apoi au devenit nume, cum ar fi Cliff Richard, Julio Iglesias. Recitaluri mari, pe vremea aceea toate acompaniate de Orchestra Maestrului Sile Dinicu, Orchestra Radio”, își amintește Ionel Tudor, unul dintre muzicienii deveniți emblematici pentru festivalurile, concursurile și evenimentele muzicale organizate de Televiziunea Română. Îl vom revedea, alături de fiul său, Andrei Tudor, în show-ul special Cerbul de Aur #GENERAŢII, care va putea fi urmărit la TVR 1 duminică, 13 septembrie, de la ora 21.00.





Maestrul se simte și acum cuprins de emoție când rememorează prima sa întâlnire cu Cerbul de Aur: „Pe scena Cerbului de Aur am urcat în 1994, la un an după ce Monica Anghel a câștigat Trofeul. Am avut un recital cu Big Band-ul Radio, care – la vremea aceea – era condus de Ion Cristinoiu, un mare muzician, de la care am învățat foarte, foarte multe lucruri. Un recital excepțional împreună cu Monica Anghel, care deschidea recitalul lui Ray Charles. Emoția era cumplit de mare, pentru că după noi urma Ray Charles! La finalul recitalului, lumea, în picioare, ne aplauda! A fost o mare mulțumire pentru noi, ca artiști.”





Momentul a fost trăit cu mare intensitate, în fața televizorului, și de fiul său, Andrei Tudor, elev pe atunci. Compozitorul și dirijorul de acum mărturisește că recitalul Monicăi Anghel a rămas momentul său favorit de la Cerbul de Aur, ca spectator: „Foarte emoționant pentru mine a fost – cred – în ’94 sau ’95, atunci când mă uitam la televizor, văzându-l pe tatăl meu, care cânta la pianul alb al TVR-ului, pe care urma să cânte și Ray Charles. Acel recital dinaintea invitatului special Ray Charles, cu Orchestra Radio. În deschidere a fost Monica Anghel, cu un recital dirijat de Ion Cristinoiu. Tatăl meu era la pian, o parte din actualii și foștii membri ai Orchestrelor Radio erau pe scenă și țin minte că am fost extrem de emoționat! A doua zi, m-am dus la școală foarte mândru, toți profesorii mă felicitau pentru tatăl meu, a fost foarte frumos și a fost un recital minunat! Monica Anghel a avut aplauze cred că 5 sau 10 minute, vreo trei bis-uri înaintea lui Ray Charles, ceea ce este incredibil! Există filmat acest recital, este pe YouTube (TVR), l-am revăzut de multe ori”, spune artistul.



În ceea ce privește momentul de maximă emoție și împlinire trăit pe scena de la Brașov, Andrei Tudor știe cu siguranță care a fost acesta: „În calitate de artist implicat direct, de dirijor, momentul meu favorit a fost acum doi ani, în ediția din 2018, când am dirijat Semnalul de deschidere scris de Sile Dinicu pentru Cerbul de Aur acum ani și ani de zile. În momentul când am pregătit orchestra pentru acest Semnal, care pentru mine are o încărcătură specială și este emblematic pentru Cerbul de Aur – pentru că oricui i-l cânți, știe: „A, este Cerbul de Aur!” – în momentul în care am numărat 3, 4 și a intrat orchestra, pe timpul 1, acela a fost momentul meu favorit la Cerbul de Aur.”





„Nu întotdeauna suntem de acord”



Cum este și firesc, fiecare muzician are propria viziune în ceea ce privește actul artistic. Și totuși, care este secretul colaborării cu succes dintre Ionel și Andrei Tudor?



„La final, după 4 ore, 4 ore și jumătate de stat pe scenă, e important ca fiecare să își scoată costumul, să mergem la un restaurant, la un pahar de vin și să regândim tot ceea ce s-a întâmplat în seara respectivă. Cu Andrei sunt pe scenă de doi ani, avem lucruri pe care le discutăm, nu întotdeauna suntem de acord amândoi cu același lucru, dar știu să ascult. Și el știe să asculte. Iar lucrurile pe care el mi le spune sunt lucruri pe care eu mi le însușesc”, ne dezvăluie maestrul Ionel Tudor.





„Mi-ar face mare plăcere dacă am putea să cântăm împreună cu Tom Jones”



Fiecare dintre cei doi muzicieni se poate lăuda cu recitaluri alături de artiști celebri, cu momente care au scris istorie pe scena Festivalului Cerbul de Aur. La capitolul „Dorințe”, însă, Ionel Tudor mărturisește că speră într-o colaborare cu unul dintre marii artiști internaționali care au mai călcat pe scena din Brașov. „Cerbul de Aur s-a impus ca un festival foarte important în Europa, pentru că la concursul de interpretare, selecțiile au foat foarte bine făcute și au adus pe scenă mulți tineri foarte bine cotați. În timp, devenind dirijor, am fost invitat de Televiziunea Română și, împreună, am făcut lucruri foarte frumoase: un recital excepțional cu Aura Urziceanu, cu Elena Cârstea, chiar înaintea lui James Brown, deci tot cu emoții foarte mari! Mi-ar face mare plăcere dacă am putea să cântăm împreună cu Tom Jones. A fost Tom Jones la Cerbul de Aur, l-am văzut, excepțional!”, spune el.

La rândul său, Andrei Tudor speră într-o revenire cât mai grabnică la normalitate, conștient fiind de faptul că muzica are nevoie de oameni cel puțin la fel de mult cum oamenii au nevoie de muzică: „Îmi doresc să ne întoarcem la starea de normalitate, astfel încât să existe din nou acea stare incredibilă de pe scenă, pe care să o putem transmite mai departe publicului. Să fie acest schimb de emoții așa cum era înainte. Toate soluțiile acestea „pandemice”, în care se cântă izolat, fiecare separat, fiecare de acasă, sau în spații mari, cu distanțe foarte mari și fără public, nu cred că sunt soluții de succes, pentru că o sală plină sună cu totul altfel decât o sală goală. Faptul că instrumentiștii stau mai aproape îi face să cânte mai bine, pentru că ei interacționează unii cu alții. Sunetul este diferit atunci când muzica se face împreună. Și muzica se face împreună, cu oameni, pentru oameni.”



Festivalul Cerbul de Aur de anul acesta a fost anulat din cauza pandemiei de COVID-19, însă spectacolul trebuie să continue. Pe 13 septembrie, de la ora 21.00, la TVR 1, povestea noastră continuă cu un super show de televiziune.





Cerbul de Aur 2020 #GENERAȚII va fi un spectacol cu totul unic, aşa cum promit artiştii care au participat, în ultimele zile de iulie, la filmările pentru proiect, la sediul Televiziunii Române, în condiții de maximă siguranță. Monica Anghel, Connect-R, Lidia Buble, Bella Santiago, Mircea Baniciu, Ana Baniciu, Raluka, Bodo, Andrei Tudor Band, Echoes, Claudia Andas, Roxen, DJ Project & Andia, Dora Gaitanovici sunt doar câţiva dintre artiştii pe care îi veţi putea vedea în ediţia specială. Împreună au pregătit un program de televiziune strălucitor, în care atât tinerii, cât și cei nostalgici vor avea ocazia să asculte muzica românească a tuturor generațiilor.





