„Un doctor pentru dumneavoastră": Afecțiunile autoimune și inflamatorii

Luni, 28 august, de la ora 19.00, la TVR Internațional, vă invităm să revedeți o ediție a emisiunii „Un doctor pentru dumneavoastră".

De peste 15 ani, medici români apreciați în țară și în străinătate construiesc punți pentru sănătate, dezbat teme de actualitate şi răspund întrebărilor dumneavoastră.

* Diagnostic, tratament, prevenție în cancere ginecologice și mamar

Invitat: dr. Dragoș Median, medic primar oncologie medicală, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia, membru certificat al Societății Europene de Oncologie Medicală al Balkan Union of Oncology și al Societății Americane de Oncologie Clinică, câștigătorul ”AIOM Young Investigator Award 2006”, premiu acordat de Asociația Italiană de Oncologie Medicală





Medicul Dragoș Median, autor a 3 cărți de specialitate și a multor articole medicale în 24 de reviste naționale și internaționale, investigator principal în 11 trialuri clinice în oncologie și sub-investigator în peste 25, afirmă că Oncologia este cea mai standardizată specialitate medicală în România, ţara care l-a format și în care salvează pacienți, în special cu cancere ginecologice și de sân.

* Race for the Cure, eveniment organizat sub patronajul Ambasadei Italiei la București

Invitat: Cătălina Negară, director executiv Fundația Renașterea





Fundația Renașterea, implicată în proiecte de prevenție și depistare precoce a cancerelor feminine, îndeosebi a cancerului de sân și de col uterin, oferă investigații medicale gratuite și consiliere pacienților oncologici. De 22 de ani, informează femeile din România despre importanța depistării precoce a cancerului. În plus, a oferit mii de investigații medicale, inclusiv pentru femei din zone rurale, unde rata mortalității e crescută. Race for the Cure, ediția a noua, aliniază România la linia de start a Europei în cursa pentru prevenirea și combaterea cancerului la femei. Este cea mai mare cursă internațională destinată promovării sănătății și luptei împotriva cancerului de sân, un eveniment de informare și strângere de fonduri pentru sănătatea femeii. Cu mic cu mare, pe 11 iunie, putem îmbina sportul, distracția și emoția, printr-o plimbare sau alergare roz, precum o fac alte 32 de țări din Europa.

* Afecțiunile autoimune și inflamatorii

Invitat: din SUA, dr. Diana Girniță, medic reumatolog și medicină internă, profesor voluntar în programul de reumatologie, Universitatea din Cincinnati Medical College, coordonator programul de reumatologie, Spitalul Good Samaritan, Cincinnati





Invitata noastră, absolventa unor cursuri complementare de științe nutriționale la Universitatea Stanford și Mindfulness de la Universitatea din Massachusetts, cu bursă postdoctorală la Universitatea Harvard și asociat postdoctoral/bursă de imunologie la Universitatea din Pittsburgh, are licență de a profesa în România și SUA. Cu numeroase publicații în reviste internaționale de reumatologie, a inițiat proiectul Rheumatologist OnCall prin care oferă consultații prin telemedicină. Ne informăm despre vulnerabilitatea în fața bolilor autoimune în perioada de menopauză. Bolile autoimune și inflamatorii cresc incidența cancerelor datorită inflamației necontrolată. Sunt anumite boli autoimune care pot apărea ca și sindroame paraneoplazice, de însoțire a unor cancere nedetectate încă precum cancer de ovar, sân, colon sau pulmonar. Vorbim despre rolul medicinei integrative în a trata pacientul și nu boala, despre importanța alimentației, exercițiului fizic și a managementului stresului ca parte din tratamentul bolnavului.

* Reportaje Stop Cancer 2023: dr. Mirela Roman, chirurg oncolog, Bruxelles, Belgia a vorbit despre Limfedem, una dintre cele mai frecvente complicații postoperatorii după mastectomie la femeile cu cancer mamar, iar dr. Miruna Grecea, specialist oncologie medicală, medicul reîntors, de curând, în România ne-a informat despre alimentaţia în cancer.

***

***

Emisiunea a fost difuzată, în premieră, marți, 6 iunie 2023.

***



La TVR Internațional, în direct, luni şi marţi, împreună pentru sănătate!