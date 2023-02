Adriana Moraru: „Pentru mine, România din copilărie miroase a flori” | VIDEO

„Eurovision a fost mai mult decât o dragoste. Ideea de a participa s-a născut de când am văzut-o pe Mălina Olinescu, cu melodia „Eu cred”, care ne-a reprezentat la Eurovision în 1998. Eram mică, desigur, dar cred că visele pe care le capeţi când eşti copil devin atât de puternice în tine încât trebuie să le materializezi”, spune Adriana Moraru, interpreta melodiei „Faralaes”.

#eurovisionestitu, podcastul realizat în colaborarea de TVR şi Bucureşti FM, a ajuns la ultimul concurent din finala Selecţiei Naţionale Eurovision. Spectacolul va fi transmis în direct, sâmbătă, 11 februarie, de la ora 20:30, pe TVR 1 şi TVR Internaţional.

Aşa cum ne-am obişnuit, drumul spre Liverpool trece pe la podcast #eurovisionestitu, unde jurnaliştii Marius Popa şi Răzvan Petre au stat de vorbă cu Adriana Moraru, concurentă care vine tocmai din Spania.

​Adriana Moraru este româncă prin naștere, însă este plecată de 21 de ani în Spania, unde locuiește în prezent. De la vârsta de 6 ani a început să studieze solfegiul, vioara, pianul, canto clasic și multe altele. A participat la emisiunea „Ploaia de stele”, a câștigat distincții la mai multe festivaluri muzicale și la un Concurs de karaoke național, la numai 14 ani. A avut colaborări cu DJ și producători cunoscuți de la casele de discuri Blanco y Nero și Kurtuva Music.

„Pentru mine România din copilărie miroase a flori. Pentru că bunica mea, care locuieşte la parterul unui bloc, are în faţa geamului o grădină plină cu flori: frezii, dalii, liliac”, povesteşte artista care spune şi că este încântată de faptul că ţara noastră s-a schimbat atât de mult în bine.

Chiar dacă nu a vrut să dezvăluie cum va arăta show-ul pe care îl va susţine pe scena finalei Selecţiei Naţionale, Adriana Moraru spune că vor urca cinci femei cu personalitate pe scenă, iar dansatoarele sale au colaborat la mai multe programe ale televiziunii spaniole.

Ce înseamnă „Faralaes”, titlul melodiei sale? „În limbaj uzual, „faralaes” sunt volanele rochiei de sevillana (flamenco). Unduirea pe care o face rochia este dată de aceste volane. În melodie, e un sens metaforic, un fel de: „Simtă-te liber, ca aceste volane în aer, fă ceea ce simţi în orice moment”. Eu cred că în viaţă gândim prea mult. Nu facem unele lucruri pentru că ne vor judeca oamenii... Este o gândire greşită şi mi-o aplic. Am vrut să mă înscriu la Eurovision şi mă gândeam... dacă nu mă vor lua, dacă nu îmi vor primi melodia...”, spune Adriana Moraru.

De ce nu câştigă România la Eurovision, ce spune despre colegii săi din finala Selecţiei Naţionale, dar şi despre comentariile melodiei „Faralaes” aflaţi urmărind podcastul TVR şi Bucureşti FM, #eurovisionestitu, pe TVR Info, platformele de podcast ale TVR și pe contul de YouTube al Televiziunii Române, iar de luni până vineri, pe 98,3 FM - Bucureşti FM, de la 12.30.

În finala Selecției Naționale ESC 2023, din 11 februarie, s-au calificat 12 piese muzicale: "Call on me" - Deiona, "No time for me" - Andrada Popa, "Take you home" - Ocean Drive, "Puppet" - Amia, "Statues" - Andrei Duțu, "D.G.T. (Off and on)" - Theodor Andrei, "Lele" - Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros, "Bla Bla Bla" – Aledaidcea, "Faralaes" - Adriana Moraru, "Hai vino" - Maryliss, JaxMan "Bad&Cool" și "Periniţa mea" - Andreea D Folclor Orchestra.

Reamintim că Eurovision Song Contest 2023 va avea locul acesta în Marea Britanie, țara care va organiza evenimentul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat de Rusia. Semifinalele sunt programate pentru zilele de 9 şi 11 mai, iar finala, pe 13 mai 2023.