Adin Cojocaru (volei): Vârful anului îl reprezintă locul 7 ocupat de naţionala masculină la European

Preşedintele Federaţiei Române de Volei (FRV), Adin Cojocaru, a declarat, pentru AGERPRES, că vârful anului 2023 îl reprezintă cu siguranţă performanţa realizată de echipa naţională masculină a României, care s-a clasat pe locul 7 la Campionatul European organizat în Israel, Italia, Bulgaria şi Macedonia de Nord.

"Anul 2023 a fost unul cu realizări pentru voleiului românesc în sensul în care am avut trei participări la Campionatul European cu echipele de seniori la masculin şi feminin şi cea de junioare. Vârful şi cea mai mare performanţă a anului îl reprezintă locul 7 ocupat de naţionala masculină la European, care validează practic activitatea federaţiei. Aşadar, strategia actuală a federaţiei dă rezultate. Zeci de ani naţionala masculină a tot pierdut teren în faţa naţionalei feminine. Acum însă avem o generaţie deosebită, cu un colectiv tehnic deosebit, şi fiecare a înţeles care îi e rolul şi ce trebuie să facă. Când a venit Sergiu Stancu, am stabilit împreună ca obiectivele naţionalei pe o perioadă mai lungă. Iar atingerea sferturilor de finală era planificată pentru Europeanul din 2025. Dar iată că băieţii au reuşit acest obiectiv în 2023. Sergiu a luat acest lot în urmă cu doi ani, iar munca lui a dat rezultate. Asta înseamnă că valoarea lotului ne permite să sperăm în continuare la rezultate foarte bune", a spus Cojocaru.

"În ceea ce priveşte naţionala feminină, aceasta a încheiat Europeanul pe locul 11, unul corect, pentru că obiectivul a fost realizat, acela de a intra în optimile de finală. Iar dacă fetele erau puţin atente puteau să intre şi în sferturi. Dar ţinând cont că media de vârstă a naţionalei noastre a fost de 21,6 ani, mă gândesc că locul 11 este corect. Iar la naţionala feminină sub 17 ani a terminat la rândul ei pe un loc 10, care cred eu că ne asigură, dacă putem spune aşa, un număr important de jucătoare pentru viitorul naţionalei de senioare", a adăugat el.

Preşedintele a subliniat de asemenea rezultatele obţinute de echipele de club în cupele europene. "Ne mândrim în acelaşi timp şi cu două finale europene din trei în care echipele româneşti au fost implicate, mă refer la CSM Lugoj (n.r. - Cupa Challenge) şi CSM Volei Alba Blaj (n.r. - Cupa CEV)... iar în seminfinale şi CSM Târgovişte (n.r. - Cupa CEV). Deci iată că sunt rezultate, iar la nivel de club într-adevăr voleiul feminin este înaintea celui masculin. Însă trebuie să subliniem şi calificarea în premieră a celor de la Arcada Galaţi în grupele Ligii Campionilor", a afirmat oficialul FRV.

Federaţia Română de Volei este din ce în ce mai vizibilă în plan european şi prin organizarea de competiţii internaţionale, este de părere Adin Cojocaru.

"La lucruri pozitive trebuie să trecem şi organizarea Campionatului European de volei pe plajă sub 22 de ani la Timişoara. Pentru că noi credem că organizarea de competiţii internaţionale promovează voleiul românesc şi contribuie la atragerea copiilor către această disciplină sportivă. În plus Federaţia Română de Volei este din ce în ce mai vizibilă şi este apreciată la nivelul Confederaţiei Europene", a explicat el.

Finanţarea insuficientă de la stat şi atragerea sponsorilor au fost principalele probleme cu care s-a confruntat în acest an Federaţia Română de Volei.

"Minusurile din acest an sunt reprezentate de finanţarea de la stat şi faptul că noi n-am reuşit să convingem partea privată, companiile în speţă, să vină ca sponsori alături de noi. Pentru că iată, la Campionatul European, atât la masculin, cât şi la feminin, am fost singura naţională care nu a avut niciun sponsor pe piept. E un lucru care pe mine mă mâhneşte, dar mă şi ambiţionează să fac mai mult pentru a atrage companiile mari către voleiul românesc. Suntem în ceva discuţii, dar deocamdată nu este nimic finalizat", a subliniat preşedintele.

În ceea ce priveşte obiectivele pentru anul următor, acestea sunt axate în principal pe calificările echipelor naţionale. "În 2024 începem cu o serie de calificări în zona juvenilă, pentru că învingătoarele de la turneele balcanice merg la Campionatul European. În calificări pentru Europene intră şi U18 şi U20. Naţionala masculină de seniori va participa în Golden League, unde obiectivul este intrarea în Final4, iar apoi încheie anul pentru că este deja calificată la Campionatul European. Reprezentativa feminină de la sfârşitul lunii august intră în calificările pentru Campionatul European, care se vor realiza sub formă de turnee, unul în 2024 şi altul în 2025", a spus oficialul.

Participarea la o ediţie a Jocurilor Olimpice este un obiectiv pe termen lung al FRV. "În strategia noastră pe termen lung apare ca o încercare de pătrundere în zona calificării la Jocurile Olimpice din 2028. Însă ţinta finală şi obiectiv rămân Jocurile Olimpice din 2032. La volei sistemul de calificare la Jocuri este unul dificil. Din cele 12 echipe participante, una este ţara organizatoare, plus cele cinci câştigătoare ale titlurilor continentale. Aşadar rămân şase locuri libere pentru restul lumii, care se ocupă în urma a două turnee preolimpice. La fiecare turneu preolimpic participă câte opt echipe naţionale în funcţie de clasamentul mondial. Deci doar aşa te invită la turneul preolimpic. Cu cât urci mai mult în clasamentul mondial, cu atât ai mai multe şanse să fii invitat şi să te baţi pentru calificare. Aşadar traseul e foarte dificil, dar noi vom încerca să îl parcurgem", a menţionat Cojocaru.

Acesta a precizat că echipajul format din Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar nu poate rata titlul de sportivul anului în 2023.

"Noi deja am stabilit cei mai buni sportivi, este vorba despre Alexandru Raţă, la masculin, şi Adelina Budăi-Ungureanu, la feminin. Într-un clasament al tuturor disciplinelor pe acest an, indiferent cu ne-am uita, nu se poate ca titlul de cel mai bun să nu revină unui sportiv de la canotaj. Iar eu mă gândesc la echipajul format din Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar, ele sunt extraordinare. Apoi, ca să formăm un podium, aş zice că nu trebuie să uităm performanţele din acest an de la tenis de masă şi haltere", a mai spus Adin Cojocaru.

Echipa naţională masculină a încheiat Campionatul European 2023 organizat în Israel, Italia, Bulgaria şi Macedonia de Nord pe locul 7. Selecţionata condusă de Sergiu Stancu a fost învinsă de Franţa, campioana olimpică en titre, cu scorul de 3-0, în sferturile de finală, după ce reuşise să o învingă în grupă. România nu s-a mai aflat între primele opt echipe ale continentului de 40 de ani, după ce în 1983 încheia pe locul 8. Precedentul loc 7 ocupat de "tricolori" datează de la Campionatul European din 1979, organizat de Franţa.

Prima reprezentativă feminină a României s-a clasat pe locul 11 la Campionatul European desfăşurat în Belgia, Italia, Estonia şi Germania. România a fost învinsă în optimile de finală de de Franţa, scor 3-1.

În Golden League, naţionala feminină a terminat pe locul 7, în timp ce reprezentativa masculină s-a clasat pe 9.

Selecţionata Under-17 a României s-a clasat pe locul 10 la Campionatul European de volei feminin organizat de Serbia şi Ungaria.

Reprezentativa masculină Under-17 a României a ratat calificarea la Campionatul European din 2023, încheind pe locul 3 în Grupa C a fazei secunde a preliminariilor din care au mai făcut parte Spania, Belgia şi Croaţia.

Formaţia CSM Lugoj a jucat în premieră în primăvara acestui an finala Cupei Challenge la volei feminin. În ultimul act, echipa română a fost învinsă de formaţia italiană Reale Mutua Fenera Chieri în ambele manşe cu scorul de 3-0.

De asemenea, CSM Volei Alba Blaj, care trecuse în semifinale de CSM Târgovişte (3-0 şi 3-2), a fost învinsă în finala Cupei CEV de echipa italiană Savino Del Bene Scandicci cu 3-1 şi 3-0 în cele două manşe.

Sursă foto: Agerpres