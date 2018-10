„Adevăruri despre trecut”: Un vecin, o cană cu zahăr

Erau mereu prin preajmă, în caz de nevoie, dar şi un posibil factor de control, în relaţia cu autorităţile La ediţia din 27 noiembrie a „Adevărurilor despre trecut”, Raluca Bibiri ne reamitenşte rolul vecinilor în perioada epocii de aur.

Dincolo de relațiile de rudenie, cel mai apropiat cerc format în jurul locuitorilor unui bloc era cel al vecinilor. Adesea, prin forța împrejurărilor, un cerc mai apropiat decât cel al prietenilor. Vecinii erau mereu prin preajmă, în caz de nevoie, dar și un posibil factor de control, în relația cu autoritățile. Vecinii dețineau informații importante: când pleci, când vii, cu cine te vezi și „ce vorbești".

Erau apropiații mai mult sau mai puțin incomozi, a căror prezență inevitabilă constituia o permanentă sursă de negociere: cu cine ce vorbești, pe cine lași în casă, cu cine faci schimburi de produse și pe cine eviți. La TVR 1, sâmbătă, 27 octombrie, de la ora 14.30, într-un nou episod Adevăruri despre trecut aflăm sau ne amintim cum era vecinul la care apelam pentru o cană cu zahăr.

O dată cu aplicarea în forță a planurilor de sistematizare, cu apariția de noi cartiere și spații de locuire în comun, și-a făcut apariția, treptat, o nouă configurație de relații care, în nișa politicului, descria existența de zi cu zi a noilor locatari. Documentarul realizat de Raluca Bibiri în seria Adevăruri despre trecut urmărește parcursul acestor relații și modul în care această textură comunitară a făcut posibilă, într-o anumită măsură, revolta populației, la sfârșitul anilor 80.

Dr. Valentin-Veron Toma, cercetător științific la Institutul de Antropologie „Francisc J. Rainer”, istoricul Mădălin Hodor, Mihaela Udrescu, fost redactor istorie la Editura Academiei Române, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, precum şi Ecaterina Popescu, administratoare de bloc şi inginerul Emanuel Ionescu - director Grup de Șantiere Cernavodă, 1976 – 1984, cu care Raluca Bibiri a stat de vorbă, ne ajută să reconstituim tipologia vecinului de bloc.

Realizator: Raluca Bibiri

Producător: Raluca Rogojină

Despre seria Adevăruri despre trecut la TVR 1

Este al şaptelea sezon în care echipa emisiunii valorifică arhiva extraordinar de bogată a Televiziunii Române, vorbind despre subiecte care timp de 28 de ani au rămas neatinse. „Continuăm să descoperim lucruri de neimaginat despre ce a însemnat România în 50 de ani de doliu comunist. Despre cum am supravieţuit şi despre cum am reuşit să facem şi lucruri trainice, despre DE CE ar trebui să ne fie ruşine şi despre CUM ar trebui să stăm drepţi fiindcă am îndurat multe!”, producătorul seriei, Raluca Rogojină.

Cum era să trăieşti la comun, forţat, cu alte familii, să împrumuți o lingură de ulei sau un strop de făină, cum funcționau azilele de bătrâni și câtă grijă avea partidul de pensionari, cine au fost olimpicii epocii de aur, ce însemna viața de cuplu în mediul rural, despre bătaie și dragoste, război și fericire, copii și foamete – acestea sunt doar câteva dintre subiectele sezonului 7 Adevăruri despre trecut pe care telespectatorii TVR 1 le pot viziona începând cu 6 octombrie.

Echipa Adevăruri depre trecut este formată din:

Producător și realizator-Raluca Rogojină

Alți realizatori-Roxana Tarhon, Carmen Bărbulescu, Raluca Bibiri

Colaboratori-Ștefania Țene, Doru Ionescu, Iulian Foișor

Consultant-Lavinia Betea

Editor imagine-Ioana Cristea