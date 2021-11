Adelin Petrişor este „pe urmele ISIS, în Siria”! De luni, în „Telejurnalul” TVR 1

În premieră pentru România, reporterul special al Ştirilor TVR a filmat în cea mai periculoasă zonă de pe glob, discutând cu terorişti ISIS şi cu soţii ale acestora. Reportajele se văd în perioada 15-21 noiembrie, în „Telejurnalul” TVR 1 de la ora 20.00.

La doi ani de la înfrângerea ISIS, zeci de mii de jihadişti şi familiile lor sunt în continuare în închisorile şi taberele kurzilor din nord-estul Siriei. O echipă a Televiziunii Române, formată din reporterul de război Adelin Petrişor şi operatorul Mihai Florea, a stat de vorbă cu oameni acuzaţi că au luptat pentru ISIS şi cu soţiile acestora, femei provenite din ţări occidentale. Reportaje în premieră pentru România, din poate cea mai fierbinte zonă a lumii, se văd în fiecare seară, în perioada 15-21 noiembrie, în principala ediţie a „Telejurnalului” TVR 1.

„Sunt 60.000 de oameni blocaţi într-un no man's land. Cei mai mulţi sunt sirieni şi irakieni, dar sunt oameni şi din alte peste 50 de ţări, precum Franţa, Suedia, Canada, Elveţia, Marea Britanie, Belgia etc. Occidentul nu îi vrea înapoi, iar kurzii care îi păzesc îi vor plecaţi. Sunt convinşi că, crescând acolo, copiii teroriştilor vor fi mai îndârjiţi, mai sângeroşi şi chiar mai pregătiţi decât părinţii lor”, explică Adelin Petrişor, cel care semnează reportajele adunate sub titlul „Pe urmele ISIS, în Siria”. De altfel, îngrijorarea acestora nu este deloc nefondată, dat fiind că „numai în ultimul an, în interiorul taberelor din Al Hol şi Al Roj, locurile în care kurzii şi arabii din Forţele Democratice Siriene ţin familiile jihadiştilor DAESH, au avut loc 103 de asasinate. Unele dintre ele, chiar cu autori copii”, mai spune jurnalistul.

Mii de femei nu-şi mai doresc decât să îşi ia copiii şi să se întoarcă în ţările pe care cândva le-au părăsit şi care acum nu mai doresc să ştie de ele. Vinovate de a se fi îndrăgostit de bărbaţii nepotriviţi, îşi cresc acum copiii cu pâine şi apă, în condiţii greu de imaginat, într-un loc unde aceştia riscă să se transforme în teroriştii de mâine. Echipa TVR a adunat mărturii incredibile din aceste tabere, pe care le vom afla în „Telejurnalul” de la ora 20.00, la TVR 1. Şi tot atunci, pătrundem în închisorile kurzilor, unde jihadiştii, nejudecaţi de ani de zile, îşi spun propriile versiuni ale poveştilor.

„Să ajungi în nord-estul Siriei nu e tocmai uşor. Nu te sună cineva să îţi propună să mergi acolo...”, glumeşte reporterul TVR, mărturisind că a intrat în Siria dinspre Irak, printr-un punct de frontieră nerecunoscut oficial. „De contactele şi călăuzele pe care le găseşti depinde nu doar reuşita reportajelor pe care ţi le propui, ca jurnalist, ci, uneori, chiar viaţa”, mai spune Adelin Petrişor.

TVR este prima televiziune din România care aduce imagini din taberele controlate de Forţele Democratice Siriene, dintr-o ţară aflată de peste 10 ani în război. La nivel mondial, şi-au mai arătat interesul şi au relatat despre acest subiect agenţii şi instituţii media precum AP, CNN, BBC sau Reuters. Din 15 noiembrie, timp de o săptămână, în cadrul „Telejurnalului” TVR 1 de la ora 20.00, vom fi, alături de Adelin Petrişor şi Mihai Florea, „Pe urmele ISIS, în Siria”.