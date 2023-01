Acreditări jurnaliști pentru întâlnirile cu finaliștii EUROVISION ROMÂNIA 2023

Vă invităm, la sediul TVR, în perioada 18 ianuarie - 3 februarie, între orele 16.00 -16.30, să îi cunoașteți pe fiecare dintre artiștii calificați în Selecția Națională.

Veți afla poveștile din spatele pieselor ce intră în competiție.

În urma votului exclusiv al publicului din 11 februarie, unul dintre ei va urca pe scena de la Liverpool şi va reprezenta România la Eurovision Song Contest (ESC) 2023.

Artiştii vor fi prezenţi la sediul TVR conform următorului program:

10 – Theodor Andrei, "D.G.T. (Off and on)" 18.01.2023

8 – Amia, "Puppet" 19.01.2023

9 – Andrei Duțu, "Statues" 23.01.2023

16 – Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros,"Lele” 24.01.2023

20 – Aledaida, "Bla Bla Bla" 25.01.2023

32 – JaxMan, "Bad&Cool" 26.01.2023

35 – Andreea D Folclor Orchestra, "Periniţa mea" 27.01.2023

29 – Maryliss, "Hai vino" 30.01.2023

1 – Deiona, "Call on me" 31.01.2023

3 – Andrada Popa, "No time for me" 1.02.2023

4 – Ocean Drive, "Take you home" 2.02.2023

26 – Adriana Moraru, "Faralaes"​ 3.02.2023

Cei care doresc să participe la aceste întâlniri sunt rugaţi să transmită solicitările pentru acreditări la adresa de e-mail: eurovision.romania@tvr.ro , începând cu data de 16 ianuarie a.c.

Informaţii obligatorii solicitate în vederea acreditării:

- Nume şi prenume

- Publicaţie

- Funcţie

- Data / datele pentru care doriți acreditarea.

De la o instituţie mass-media (publicaţie print/online, radio sau televiziune) se pot acredita cel mult două persoane (un redactor/reporter şi un fotoreporter sau cameraman).

Acreditările vor fi eliberate în ordinea înscrierii și în limita locurilor disponibile.

TVR îşi rezervă dreptul de a refuza acreditarea instituţiilor media care nu sunt pe profilul ESC.

Accesul se face pe la intrarea din str. Ermil Pangrati 28, sector 1, București, pe baza legitimației de jurnalist și a unui act de identitate.

***

Echipa Eurovision România