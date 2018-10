Academia Română - Prezentul continuu

Una dintre cele mai importante instituţii culturale ale României, Academia Română, deschide porţile sâmbătă, 6 octombrie, pentru publicul TVR 3.

Din 6 octombrie, de la ora 13.30, noul program bilunar vă prezintă un alt fel de eroi - savanţi aflaţi în bibliografiile ştiinţifice mondiale. Unii dintre ei sunt complet necunoscuţi publicului larg din România, chiar dacă au avut şi au o contribuţie majoră la istoria şi dezvoltarea noastră prin activitatea lor ştiinţifică.

Academia Română aduce acum la Televiziunea Română un program unicat – cronică modernă ce reflectă nu numai realizările de vârf ale cunoaşterii ştiinţifice şi culturale, ci şi personalităţile academicienilor. Programul bilunar de la TVR 3 va reflecta şi relaţiile Academiei cu instutiţii ştiinţifice din lume şi evenimentele sale majore.

În acest context şi pentru că suntem în An Centenar, prima ediţie a emisiunii Academia Română- Prezentul continuu are ca temă recentul eveniment organizat de instituţie la jumătatea lunii septembrie. Este vorba despre Con­ferinţa internaţională „România şi evenimentele istorice din perioada 1914-1920. Desăvârşirea Marii Uniri şi Întregirea României”. Evenimentul găzduit de Ateneul Român s-a bucurat de prezenţa a opt mari istorici şi oameni de cultură din Europa şi Statele Unite ale Americii care şi-au prezentat analizele istorice pe marginea temei.

Este vorba despre: prof. Michael Metzeltin, Universitatea din Viena şi membru de onoare al Academiei Române – cu prelegerea „De ce a fost posibilă constituirea României? Devenirea României ca stat naţional”, prof. Jean-Paul Bled, Universitatea Sorbona din Paris - cu tema „Le Journal de guerre du capitaine Marcel Fontaine”, prof. Francesco Guida, Universitatea din Roma, Italia - „Primul Război Mondial şi o filieră istoriografică italo-română”, prof. Hans-Christian Maner, Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz - „Primul Război Mondial prin lentila unor militari şi istorici din mediul german”, prof. Dennis Deletant, Universitatea din Georgetown, Washington, SUA - „Romania: Creating the Na­tion-State, 1918 and Beyond”, prof. Paul E. Michelson, Universitatea din Huntington, Indiana - „Greater Romania and the Post-World War New Normal”, prof. Josef Wolf, Institutul pentru Istoria şi Geografia Regională a Şvabilor Dunăreni din Tübingen - „Loialităţi în schimbare. Remodelarea identitară a minorităţii germane din România după Primul Război Mondial, 1918-1922” şi dr. Florian Kührer-Wielach, Institutul pentru Cultura şi Istoria Germană din Sud-Estul Europei, Universitatea „Ludwing Maximilian” din München - „Viziunea de la Alba Iulia şi realitatea interbelică. O perspectivă (trans)regională”.