A început Les Films de Cannes à Bucarest. TVR partener media al festivalului

Ediția a 9-a a Les Films de Cannes à Bucarest a început vineri, 19 octombrie, la Cinema PRO, cu filmul Everybody Knows, în prezența regizorului iranian Asghar Farhadi. 14.000 de bilete s-au vândut în avans pentru cel mai așteptat festival al toamnei, care va avea loc la Cinema PRO, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Cinemateca Union, Băneasa Shopping City Grand Cinema&More și CINETic.

Dintre surprizele primelor zile menționăm participarea la festival al regizorului Gaspar Noe. Regizorul revine în România, ca invitat al Les Films de Cannes à Bucarest, pentru a treia oară, iar cei care și-au luat bilet se vor întâlni cu el la proiecțiile filmului Climax, supranumit de criticii de la Variety drept „cea mai recentă incursiune în Iad” a incorigibilului regizor.

Timp de 10 zile, cinefilii din București se vor putea delecta cu filmele premiate la Cannes, Berlin și Veneția, cu avanpremierele românești ale toamnei, un Focus Mexic în cadrul căruia îl vor întâlni pe regizorul Carlos Reygadas, un Focus Asghar Farhadi, regizorul cu două premii Oscar, care va fi prezent la proiecțiile filmelor sale, o integrală a filmelor lui Lucian Pintilie cu invitați actori și colaboratori ai filmelor sale, și multe altele.

În plus, anul acesta, Les Films de Cannes à Bucarest aduce în premieră trei expoziții de fotografie. La Cinema PRO publicul va avea ocazia să admire fotografiile de pe covorul roșu de la ediția din acest an a festivalului de la Cannes făcute de artista Samina Seyed. La Apollo 111, HUB-ul festivalului, vor fi expuse, în cadrul Focus Mexic, fotografii realizate de regizorul Cristian Mungiu la Morelia. Iar la Cinema Muzeul Țăranului și apoi la Cinemateca Union vor putea fi descoperite imagini behind the scenes din activitatea regizorului Lucian Pintilie.

În ce privește evennimentele conexe, Les Films de Cannes à Bucarest organizează și o serie de evenimente profesionale, discuții deschise și paneluri la care sunt așteptați să participe deopotrivă profesioniști din industria filmului, selecționeri și directori de festivaluri, decidenți politici dar și cinefili interesați de mersul industriei cinematografice.

Legislația de cinema. Românească și europeană, o discuție despre legislația europeană de film, legea rebate-ului și noul proiect de lege a cinematografiei propus de CNC. Ea va avea loc marți, 23 octombrie, de la ora 10:30 va avea loc la Cinemateca Union și vor lua cuvântul reprezentanți ai CNC, Dna. Anca Mitran și Dl. Alex Trăilă, Dna Livia Stan, expertă la PricewaterhouseCoopers (PwC), dar și Radu Mihăileanu, președintele ARP Franța, în legătură cu legislația europeană.

Avem un cinema. Ce facem cu el? - despre reabilitarea sălilor de cinema și propunerea de transformare a lor în hub-uri culturale. Dezbaterea va avea la bază o discuție începută în luna februarie a acestui an cu reprezentanți ai Comisiei Europene despre posibilitatea de a deschide o linie de finanțare prin intermediul platformei MEDIA pentru reechiparea modernă a sălilor de cinematograf din Europa de Est, începând cu cele din România. Vor discuta Alex Trăilă din partea Centrului Național al Cinematografiei, reprezentanți ai Fondului MEDIA în România, Claude Eric Poiroux și Fatima Djoumer, reprezentanți Europa Cinemas, ai SACD Franța și ai Uniunii Arhitecților, reprezentată de arhitecta Ileana Tureanu (președinte UAR) și de comisarul pentru bienala de arhitectură, arhitectul Bogdan Tofan, care a efectuat un model dezirabil de transformare a acestor săli în hub-uri culturale. O machetă 3D va fi prezentată cu ocazia întâlnirii. Au fost adresate invitații Primăriei Capitalei și autorităților locale care au recuperat săli de cinema, precum și Ministerului Culturii și Identității Naționale. Discuția va avea loc joi, 25 octombrie, de la ora 10:00 iar intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

Debat des Cinéastes - Tot joi, de la ora 15:00, la Librăria franceză Kyralina, va avea loc Debat des Cinéastes - o discuție între cineaști români și francezi despre publicul de azi și viitorul cinematografului ca artă. Guillaume Nicloux, Olivier Dô Hùu, Andrei Ujică, Corneliu Porumboiu, dar și alți cineaști vor purta o discuție moderată de Mirel Bran și Cristian Mungiu. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

Duminică, 28 octombrie, de la ora 11:00, va avea loc Development Labs, o prezentare a unora dintre cele mai prestigioase și eficiente laboratoare de dezvoltare de proiecte cinematografice din Europa. Intrarea este liberă.

Ediția a treia a Managing Talents, programul destinat actorilor români va avea loc în zilele de 27 și 28 octombrie. Detaliile despre modalitatea de înscriere și despre agenții de casting care vor participa la această ediție vor fi făcute publice în curând pe site-ul festivalului.