"A doua emigrare" cu antropologul George Paul Meiu

În noul sezon al emisiunii “A doua emigrare”, la TVR Internațional, care a debutat sâmbătă, 14 octombrie, ora 19:00, v-am invitat să priviți lumea din gradina casei din Criţ, Brașov, a lui George Paul Meiu, un om mare prin simplitate, bunătate și seriozitate.

Când era adolescent i-a cunoscut pe Horia Bernea și pe Irina Nicolau, iar acesta din urma i-a prezis că va ajunge un om mare. A plecat din România la terminarea liceului.

După mulți ani în Statele Unite a trecut oceanul, la Basel, Elveţia, fiind mai aproape de România. Acum are 39 de ani. Este profesor la Universitatea din Basel și conduce Institutul de Antropologie Socială, unde i s-a dat ocazia să formeze o echipă și să imagineze acest institut.

Acasă este acum în Criţ, unde și-a cumpărat o casă din 1844 pe care a renovat-o păstrând elementele tradiţionale. Verile şi le petrece aici, lucrând şi pregătind cercetări.



Din luna iunie 2024 va urma un seminar de vară la Criţ și unul în Kenya. Câteva luni pe an este în România, face cercetări de teren, are studenții în vizită. Profesia este și pasiunea lui şi asta se simte la fiecare cuvânt venit din inima.



Lucrează acum la o cercetare pe probleme de moștenire, „inconștientul moștenirii”, adică tot ceea ce noi nu știm că moștenim de fapt, alături de obiecte și proprietăți: orientări de valoare, secrete, suferințe și altele.

“În pandemie l-am visat pe bunicul. Mergeam cu vechea lui Dacie roșie cu care mă ducea la gradiniță și-mi zice: Nu-ți mai face griji că o să găsim casa, eu conduc, tu te uiți pe geam și o să vezi semnul pe poartă. Și când am ajuns în Criț, am văzut semnul pe poarta asta – vedeți, este săpat în lemn anul 1844 – și gata, am luat casa!”





Director de imagine Claudiu Petringenaru

Realizator Mihaela Craciun



Difuzări la TVR Internațional:

.

14 octombrie 2023 - ora 19:00

16 octombrie 2023 - ora 11:00

18 octombrie 2023 - ora 5:00

21 octombrie 2023 - ora 2:00