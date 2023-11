„Classical ME Music Summit”, la Timișoara, între 4 și 6 noiembrie: Concerte, conferințe și ateliere susținute de experți în muzică

Între 4 și 6 noiembrie, la Timișoara are loc cea de-a doua ediție a summitului muzical „Classical ME Music Summit”, care îi aduce laolaltă pe cei mai importanți reprezentanți ai muzicii clasice din țară și din străinătate. Summitul are loc la Timișoara Convention Center, între orele 09.00 și 20.00.

Cea de-a doua ediție a „Classical ME Summit Music” își propune să analizeze metodele inovatoare pentru sustenabilitatea industriei muzicii clasice.

Evenimentul vizează identificarea strategiilor durabile pentru asigurarea continuității muzicii clasice, inclusiv prin crearea unei rețele de muzicieni orientați către dezvoltarea unor competențe și abilități noi în concordanță cu cerințele și evoluția societății, precum și în concordanță cu propriile așteptări.

Programul summitului include concerte, conferințe informative pornind de la teme actuale, susținute de experți în muzică, ateliere și oportunități de networking de la muzicieni și entuziaști ai muzicii.

Înscrierile la eveniment pot fi făcute online până vineri, prin completarea unui formular, sau prin prezentarea în ziua evenimentului, la Timișoara Convention Center, la ora 09.00.

Printre speakerii acestei ediții se numără: Beat Fehlmann („Managerul anului” în 2022 pentru „Orchestrele Germane” și managerul Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland - Pfalz), László Agoston (cel mai citit blogger din Ungaria, laureat al titlului „Ambasadorul Bunăvoinței Nordice”, din partea ambasadelor comune ale Danemarcei, Norvegiei, Suediei și Finlandei), Prof. dr. Daniel Sebastian Scholz (profesor specializat în sănătatea muzicienilor, psiholog, psihoterapeut licențiat în psihoterapie cognitiv-comportamentală, muzician - profesor al Universității de Muzică din Lübeck, Gerald Mertens (director al Fundației Orchestrelor Germane UNISONO și redactor-șef al prestigioasei reviste „Das Orchester”), Yvan Boudillet (vicepreședinte la Utopia Music), Adam Jeanes (senior manager la Arts Council England), Federico Hernández (director Harrison Parrott), de la care participanții vor putea învăța cum pot contribui la crearea unui viitor sustenabil al muzicii clasice.

Summitul este organizat de Asociația Tribul Artistic și face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte Timișoara.

Mai jos, puteți consulta programul evenimentului „Classical ME Summit Music”:

Sâmbătă, 4 noiembrie:

9:00 - 10:00: Registration, Networking & Opening Speech

10:00 - 11:00: Gerald Mertens (Video) - „Overcoming challenges: Orchestra Management in the 21st Century”

11:00 - 11:30: Coffee Break

11:30 - 13:00: Beat Fehlman - „Harmonizing Digital Innovation with Classical Music: Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz’s Path to Immersive Concert Experiences”

13:00 - 14:00: Lunch Break

14:00 - 15:00: Round Table - „Synergizing Tradition and Technology: Exploring Digitalization in the Classical Music Industry", with Beat Fehlman, Yvan Boudillet, David Zsoldos

15:00 - 15:15: Coffee Break

15:15 - 16:45: Adam Jeanes - „Making classical music open to everyone”

16:45 - 17:00: Coffee Break

17:00 - 18:30: Round Table - Orchestrating European Policy and Public Engagement in the Classical Music Sphere", with Adam Jeanes, Simona Herczeg, Michalis Karakatsanis, Federico Hernández

18:30 - 19:00: Evening break

19:00 - 20:00 - Arcadia Quartet Concert. Prețul unui bilet este de 50 lei, iar participanții la „Classical ME Music Summit” care primesc confirmarea înscrierii până în ziua evenimentului au gratuitate la concert.

***

Duminică, 5 noiembrie:

9:00 - 10:00: Registration & Networking

10:00 - 11:30: Prof. Dr. Daniel Scholz - „Making music as the only source of self-esteem?”

11:30 - 12:00: Coffee Break

12:00 - 13:00: Round Table - „Exploring Challenges and Opportunities in International Classical Music Festivals, with Cristina Uruc, Dragoș Cantea, Gabriel Bebeșelea

13:00 - 14:00: Lunch Break

14:00 - 15:30: Yvan Boudillet - „Cultivating Music Intelligence: Transforming Classical Music for a Digital Future”

15:30 - 15:45: Coffee Break

15:45 - 17:15: Round Table - „Reimagining Cultural Horizons: Unveiling Narratives and Exploring the Future of Cultural Journalism”, with Giosue Prezioso, Alexandra Solea, Valentina Băințan

17:15 - 17:30: Coffee Break

17:30 - 18:30: Alexandra Solea & Giosue Prezioso - Arts Management & Leadership in the Digital Age

18:30 - 19:00: Evening break

19:00 - 20:00 - Showcase concert

***

Luni, 6 noiembrie:

9:00 - 10:00: Registration & Networking

10:00 - 11:30: Federico Hernández: „We have to change us first, to change the world!”

11:30 - 12:00: Coffee Break

12:00 - 13:00: PhD. Shain Shapiro (LIVE) - „How to Make Classical Music More Sustainable?”

13:00 - 14:00: Lunch Break

14:00 - 15:30: Round Table - “Challenges and Opportunities for Sustainable Classical Orchestras", with Ovidiu Andriș, Silvia Sbârciu, Levente György, Laurențiu Muntean

15:30 - 15:45: Coffee Break

15:45 - 17:15: László András Ágoston - „Are you serious?”

17:15 - 17:45: Closing speech.